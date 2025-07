Denunciaron al hijo de Marcelo Gallardo por insultos racistas contra un jugador ecuatoriano

“El árbitro es inconcebible, lo que pita, cosas adversas, me saca una amarilla a mí cuando me parten el labio inferior, recibí por parte del N°5 de Delfín (Nahuel Gallardo) ‘negro, mono’, creo que no estamos para eso a esta actualidad. Yo creo que hay que hacer una buena denuncia también“, expresó el futbolista ecuatoriano muy enojado.

Además, añadió: “Estamos locos. Hay que tener empatía, podemos insultarnos a la madre, pero con temas de racismo no creo que sea la línea más correcta”.

Al mismo tiempo, Guevara contó que le informó al árbitro del partido y espera que los directivos de Deportivo Cuenca hagan una denuncia muy fuerte: “Lo hablé con el profe Marcelo Velasco, con la comisaria también se lo dije, pero me dijo que no puede hacer nada porque el árbitro es el que está adentro y el que ve”. Y agregó: “Se lo dije una, se lo dije dos, y hasta cuándo”.

La denuncia del jugador ecuatoriano contra Nahuel Gallardo