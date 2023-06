Chile: un diputado filtró un audio de una reunión privada con Boric

Mientras se analiza la posibilidad de sanciones , incluyendo su desafuero , el legislador hizo una declaración pública en sus redes sociales, donde se dirigió a Boric y trató de justificarse. Aseguró que no había estado presente en la primera parte de la reunión y que desconocía la prohibición explícita de grabar , expresada en ese encuentro que giró sobre la situación en la zona sur del país , principal punto del conflicto con sectores mapuches.

"Como todos los asistentes observaron, no estuve presente en la primera parte, en la que se comentó la prohibición de grabar. Desconociendo lo anterior, es que grabé estos 10 minutos de la última parte de la reunión en la que se presentaron conclusiones y compromisos importantes para la Macrozona Sur que me parecieron relevantes guardar para recordar", aseguró el representante por la región de La Araucania.

"Frente a la petición de diversos medios, me di cuenta de lo importante que era dar conocimiento de estos puntos a mi región y que no quedaran en el olvido estos compromisos, por lo que lo compartí de buena fe", argumentó, después de que estallara el escándalo entre advertencias sobre la ilegalidad de lo ocurrido y la posibilidad de sanciones.

"Transmití este audio creyendo que no era una reunión de carácter secreto, más, si alguno se sintió ofendido, pido disculpas a todos los involucrados, al Presidente, a los Ministros y a los Parlamentarios. Asumo esta responsabilidad y estoy disponible para conversar con el Presidente si así lo estima conveniente", reiteró el diputado.

La respuesta del presidente Gabriel Boric

El presidente chileno Grabriel Boric se pronunció este viernes, tras la filtración del audio sobre temas de Seguridad, por parte del diputado Miguel Mellado. "Lamento el cambio de discurso de la derecha una vez que se supo que era uno de los suyos quien había realizado filtración de una grabación no autorizada de una reunión de seguridad. Lo que sólo para todos ayer era un delito hoy parece ser un simple error que no merece reproche".

Más tarde, el mandatario de izquierda remarcó: "En mi opinión y del gobierno esto podría constituir un delito y por eso hemos presentado una denuncia a la justicia que es a quien le corresponderá determinarlo. Pero además es un grave atentado a la confianza necesaria para abordar temas de Estado".

En este mismo tono, Boric destacó que este episodio "no me distraerá de lo importante" y aludió a "trabajar por lograr diálogo, paz y encuentro en la Araucanía (vengo justamente llegando de Freiré, Pitrufquen y Temuco). Pero espero, por Chile, que todos seamos conscientes de la gravedad de este tipo de actos, y no los minimicemos", finalizó.