Vacaciones en Brasil 2025: la playa extra barata con aguas claras y una vista espectacular

Pero hay una, entre todas las playas del país carioca, que destaca por sobre resto en esta ocasión. Playa Pontal do Atalaia , ubicada en Río de Janeiro , es un destino ideal para cuando el presupuesto no es favorable para realizar un viaje sin preocuparnos por los gastos, ya sea en familia o con amigos.

Ubicada en Arraial do Cabo, la Playa Pontal do Atalaia deslumbra con sus aguas increíblemente claras y sus vistas paradisíacas. Un destino por el que vale la pena cada centavo.

Playa Pontal do Atalaia 3.png Tripadvisor

Dónde queda Playa Pontal do Atalaia

Playa Pontal do Atalaia, ubicada en Arraial do Cabo, en el estado de Río de Janeiro, es famosa por sus aguas claras y sus vistas paradisíacas. Aunque la zona tiene otras playas populares, Pontal do Atalaia tiende a estar menos concurrida, lo que la convierte en una opción perfecta para quienes desean relajarse.

Qué puedo hacer en Playa Pontal do Atalaia

En Playa Pontal do Atalaia se pueden disfrutar diversas actividades. Entre ellas, destaca el paseo en barco que permite explorar la playa y sus alrededores, haciendo paradas para nadar y hacer snorkel en lugares como Playa do Forno y Playa do Farol. Los senderos ofrecen magníficas caminatas y paisajes naturales impresionantes.

Además, las aguas cristalinas son ideales para la práctica de snorkel y buceo, donde es posible observar peces, corales y tortugas. Por otro lado, la famosa escalera de madera que conduce a la playa es un atractivo turístico que genera hermosas fotografías y experiencias.

Cómo llegar a Playa Pontal do Atalaia

Para llegar a Playa Pontal do Atalaia, hay varias opciones. Si se dispone de un vehículo, se puede conducir hasta la playa y aprovechar el estacionamiento disponible. También está la opción de tomar un taxi o contratar una de las traffics que recorren la zona.

Playa Pontal do Atalaia 1.png Tripadvisor

Desde Búzios, es posible tomar el autobús 414 y luego utilizar una lancha taxi desde Praia dos Anjos. El mejor momento para visitar esta playa es desde la mañana temprano hasta la media tarde, cuando las temperaturas del agua son agradables y el sol no es tan fuerte.