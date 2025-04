Vacaciones en Brasil 2025: la playa desconocida donde reina la calma.

Turismo en Argentina: el no tan concurrido destino de la Provincia que está entre los más hospitalarios

Uno de ellos es São Miguel do Gostoso, una playa con espíritu bohemio y relajado. Este destino es perfecto para el kitesurf, con vientos constantes y espíritu descontracturado. Sigue siendo un pequeño pueblo de pescadores con apenas 10.000 habitantes, calles de tierra y una sola iglesia.

Cada año recibe a más visitantes, pero sigue conservando la calma y la simplicidad gracias a pequeños detalles como no permitir la música a volumen alto en los bares. Los pequeños restaurantes ofrecen cocina local y la plaza sigue siendo el punto de reunión de los pueblerinos, donde es posible detenerse a charlar un rato y así conocer más de la cultura local.

SAO MIGUEL DO GOSTOSO- GUIA DE VIAGENS BRASIL

Dónde queda São Miguel do Gostoso

Es un municipio del estado de Rio Grande do Norte en la región Nordeste de Brasil. Se encuentra a poco más de 100 km de Natal, capital do Rio Grande do Norte.

Qué puedo hacer en São Miguel do Gostoso

São Miguel do Gostoso cuenta con aproximadamente 25 posadas, diversos bares y restaurantes, para probar la gastronomía del lugar.

Cuenta con dos escuelas de kitesurf y windsurf. Las condiciones del viento atraen a muchos visitantes para practicar estos deportes.

Se pueden visitar sus playas: Playa Ponta do Santo Cristo, Playa de Cardeiro, Playa de Xêpa, Playa de Maceió y Playa de Tourinhos.

Sao-Miguel-do-Gostoso- REVISTA BANCORBRAS

En este destino se conserva la cultura de los pescadores, no se permite la música a alto volumen en los bares y en las calles y la cocina local se valora en los pequeños restaurantes.

Los hoteles y posadas ofrecen una excelente infraestructura, pero lo mejor de Gostoso es caminar descalzo por sus playas y calles terrosas, hablar con los lugareños en la plaza y recoger diferentes frutas.

El atractivo principal es el esnórquel, que da la oportunidad de observar la vida submarina en un entorno natural sin un equipo complicado.

Practicar Jet Ski, este deporte acuático es la liberación de estrés y adrenalina combinado con la concentración y coordinación requerida para su práctica.

Cómo llegar a São Miguel do Gostoso

Para llegar a Sao Miguel do Gostoso desde la ciudad de Natal, la capital del estado de Rio Grande do Norte, se puede tomar un autobús o en auto, que tarda aproximadamente 1 hora y media. También es posible llegar en avión al aeropuerto de Natal y luego tomar un taxi o autobús hacia el pueblo. La ubicación de este destino en la costa norte de Brasil, lo hace fácilmente accesible desde otras ciudades importantes del país.