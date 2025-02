La mezcla mágica para eliminar el sarro de los dientes

El cuidado dental es fundamental para mantener una sonrisa saludable y prevenir problemas como las caries . Entre los inconvenientes más comunes que afectan la salud bucal se encuentra la acumulación de sarro , un depósito endurecido de placa bacteriana que, si no se controla adecuadamente, puede dar lugar a problemas graves. Aunque muchos recurren a tratamientos costosos y productos farmacéuticos, una solución económica y eficaz está al alcance de todos: una mezcla casera de bicarbonato de sodio y sal .

El sarro se forma cuando el cuidado dental no es adecuado. Este puede provocar inflamación de las encías, mal aliento e irritación, afectando no solo la estética, sino también la salud general de la boca. Si no se elimina, puede desencadenar enfermedades periodontales, como gingivitis o periodontitis, que afectan las encías y los tejidos que sostienen los dientes.