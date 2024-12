El mejor truco para que el bizcochuelo quede súper esponjoso y lo disfrutes en la merienda

No hay nada peor que dedicarle tiempo y esfuerzo a esta receta solo para descubrir que quedó demasiado seco. Con este simple detalle, siempre saldrá húmedo y tierno.

Este truco no falla y el bizcochuelo siempre queda esponjoso.

El sabor de un bizcochuelo casero no se compara con el de las premezclas que se venden en el supermercado: es mucho más rico y, con apenas un poco más de esfuerzo, se logra ese toque hogareño imposible de imitar. Sin embargo, no hay nada peor que dedicarle tiempo, preparar el mate, sacarlo del horno… y descubrir que quedó seco.

La diferencia fundamental entre una torta y un bizcochuelo está en la preparación, ya que el segundo se basa en una mezcla de huevos y azúcar que se baten hasta quedar bien aireados. La clave está en añadir la harina con mucho cuidado y movimientos envolventes para no perder el aire que le da esa textura tierna y esponjosa tan característica.

Pero esa es también, precisamente, la razón por la que muchas personas no se animan a preparar un bizcochuelo casero y recurren a la famosa cajita: si no conserva el aire, queda apelmazado y seco. Para evitarlo, existe un truco súper sencillo que no falla y garantiza que el bizcochuelo siempre salga húmedo y esponjoso.

Cómo hacer el bizcochuelo esponjoso

El truco para hacer un bizcochuelo esponjoso consiste en agregarle zucchini, también conocido como zapallito italiano, zapallito largo o calabacín. Esta técnica puede parecer insólita, pero tiene su explicación: es una verdura muy húmeda y con un sabor neutro, por lo que aporta esponjosidad sin alterar el gusto de la receta.

Zucchini, zapallito italiano Pexels

De hecho, el zucchini es muy utilizado en repostería y se suele incluir en tortas, magdalenas, muffins y hasta brownies. Cuando se usa rallado, genera el mismo efecto húmedo que el puré de bananas o manzanas pero sin sumar un sabor característico, por lo que puede ser utilizado como una especie de "comodín".

Además de sumar nutrientes a la receta, el zucchini ayuda a generar una miga más tierna y con más volumen, y también contribuye a que el bizcochuelo se mantenga fresco por más tiempo. Los especialistas recomiendan usar los que sean firmes y no demasiado grandes, y rallarlos con cáscara. Es importante no exprimir ni secar la ralladura antes de agregarla ya que lo que se busca es justamente esa humedad.