Cuáles son los pros y contras de dormir todas las noches con tus mascotas según los expertos

Qué dicen los expertos sobre dormir todos los días con tus mascotas

Expertos aseguran que dormir con mascotas, sin importar si están en la cama o solo en la habitación, empeora el descanso de las personas. Sin embargo, eso no es todo sino que también genera que muchos se despierten varias veces durante la noche. Este es un detalle que se repitió en reiteradas ocasiones como así también que la postura en que duermen tanto perros y gatos, afecta al ser humano para encontrar su comodidad.

Los resultados del estudio que se llevó a cabo explican que las personas que duermen con perros en la cama consiguen un 80% de eficiencia del sueño y aquellos que durmieron sin mascotas, lograron un 83%. Con estos datos, los expertos destacan que una eficiencia normal se encuentra entre el 85% y 89%. Mientras que, al superar el 90% se habla de un sueño positivo.

Por otro lado, un estudio que se realizó en el 2002 a 152 pacientes que tenían animales y que les permitían dormir en sus camas, ya marcaba esta problemática. Por aquel entonces, la mitad de los analizados indicaron que sus mascotas los despertaban todas las noches. Además, un 21% de los dueños de perros y un 7% de los dueños de gatos, se quejaron de los ronquidos de ellos.

Otra investigación que se realiza en Australia por la CQ University llegó a la conclusión de que aquellos que duermen con las mascotas tardan muchos más tiempo en concebir el sueño y lograr un descanso profundo.

También se hace referencia a los problemas que presentan las personas con algún tipo de alergia o dificultad respiratoria. WebMD el Dr. Derek Damin, explica: “Las personas con alergias a los animales o asma no deben dormir con sus mascotas ni tampoco permitirles la entrada en la habitación”. Y agrega: “Si no eres alérgico, realmente no existe ningún problema por dejar que el perro duerma en la cama”.