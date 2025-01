Cómo podés quitar del auto los pelos de tu mascota sin demasiado esfuerzo

En la Argentina, miles de familias cuando realizan un viaje prolongado deciden llevar a sus mascotas para no dejarlos solos en el hogar o para que otra persona no tenga que ir a visitarlo para darle de comer. Por otro lado, al quedarse solos -sobre todos los perros- pueden sufrir tristeza al no estar con sus dueños. En este sentido, llevarlos en el asiento trasero trae como consecuencia que sobre el tapizado queden los pelos de ellos y para solucionarlo, te traemos una serie de trucos infalibles para quitarlos.