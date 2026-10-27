No es el primero que sufre las consecuencias del modelo económico de ajuste y motosierra que implementó Javier Milei desde que fue ungido a la Casa Rosada.
El empresario Humberto Sierra estuvo en Ahora Play y relató su calvario desde que llegó el gobierno libertario al poder.
No es el primero que sufre las consecuencias del modelo económico de ajuste y motosierra que implementó Javier Milei desde que fue ungido a la Casa Rosada.
Las palabras del líder libertario le endulzaron los oídos cuando lo consideraba un "benefactor social" por "dar trabajo".
Pero la realidad fue muy distante de las promesas y la recesión se lo llevó puesto.
Yo a Milei lo voté a cinco veces, lo voté para diputado, para presidente tres veces y el año pasado a sus diputados. Él decía que yo era un benefactor social porque daba trabajo. Hoy mi empresa está en estado terminal" sinceró ante la sorpresa de los conductores de Ahora Play.
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