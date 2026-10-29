El cruce entre Romina Manguel y Roberto García Moritán por los escandalosos tuits del libertario El ‘marido de Pampita’ como se lo sigue conociendo a Moritán tuvo un diálogo duro con la conductora de Radio Con Vos.







Como si la vida fuera una red social, García Moritán no es capaz de distinguir una agresión virtual del peso de la palabra de un personaje público.

Victimizándose por las agresiones que recibe en X, el exlegislador porteño le cuestionó a Manguel que no se solidarizara con él cuando lo atacan.

LOS ESCANDALOSOS TUITS DE MORITÁN



Romina Manguel se cruzó con Roberto García Moritan por las polémicas provocaciones.



Escuchá la entrevista completa en el canal de YouTube de Radio Con Vos. pic.twitter.com/TaXXtshisD — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) October 29, 2026 Pero a cosa se puso espesa cuando le recordaron que en uno de sus mensajes hablaba de realizar una violación y en vez de pedir disculpas, se rio.