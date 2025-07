Diego Giacomini: "El esquema cambiario Milei-FMI es idéntico al de Macri pero con menos credibilidad"

El esquema cambiario Milei-FMI es idéntico técnicamente al esquema Macri-FMI pero con menos credibilidad y reputación

Macri firma el acuerdo e inmediatamente el dólar va a la banda inferior, coquetea durante casi 7 meses en los cuales Caputo compraba reservas y después se le desmadra la situación y termina fracasando en el mes 13-14

Milei decía en las redes ‘el dólar va a ir a $1.000, cuando este en $1.000 vamos a comprar reservas y de hecho podría ir a $600’. ¿Qué paso? Firmaron el acuerdo y el dólar ni siquiera viajó a la banda inferior.

Los políticos no se anticipan nunca a nada, cuando hay cambios es a los cachetazos y a las trompadas porque no queda otra. Se lo va a imponer la realidad el cambio

Cambiar el esquema cambiario, el Toto Caputo no lo va a poder hacer. Caputo no tiene mucho más larga vida. Vino a hacer un negocio y el negocio se terminó, no hay mpas negocio financiero.

