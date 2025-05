Dólares bajo el colchón: el Gobierno se reúne con funcionarios de la Ciudad y la provincia de Buenos Aires

Estas reuniones se llevan a cabo tras una primera ronda de negociaciones entre el Gobierno y varios mandatarios provinciales, en las que Axel Kicillof y Jorge Macri, junto con otros titulares de provincias, no participaron. El Ejecutivo inició este diálogo con las provincias tras el anuncio económico de la semana pasada, con el propósito de que los mandatarios firmen un nuevo acuerdo de intercambio de información.

pazo caputo francos catalan

"En esencia, se invita a las provincias a adherirse al régimen simplificado de Ganancias y, mediante la firma de un anexo, las jurisdicciones se comprometen a no implementar regímenes persecutorios contra los ciudadanos adheridos ni a establecer nuevos regímenes de información que sustituyan a los derogados o cuyos umbrales fueron elevados por ARCA", explicaron fuentes del equipo económico.

Además, el Gobierno busca que las provincias se comprometan a no establecer nuevos regímenes de información para las personas que se adhieran al nuevo sistema. También pretenden evitar la creación de nuevas normativas de información que reemplacen a las ya derogadas.

No obstante, ARCA ha advertido que los gobernadores que no se sumen al nuevo sistema de Ganancias perderán el acceso a los datos sobre la facturación de personas y empresas.