Hay escenas que se meten de lleno en el sentir popular como la famosa de "las tres empanadas" en 'Esperando la carroza'.
La actriz y directora charló con Adrián Lakerman en Comedia y repasó a quién se le ocurrió el recordado monólogo de la película que protagonizó con Adrián Suar.
Hay escenas que se meten de lleno en el sentir popular como la famosa de "las tres empanadas" en 'Esperando la carroza'.
Valeria Bertuccelli protagonizó una de ellas y su recuerdo la perseguirá hasta el final de los días.
A Adrián Lakerman le gusta husmear en la comedia argentina -tiene un podcast con ese nombre- y en la charla con la actriz recordó la inolvidable escena de la película 'Un novio para mi mujer'.
En el sentir popular se la recuerda como 'la de Gachi y Pachi', pero Vertuccelli narró por qué estuvo a punto de ser distinta.
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