Valeria Bertuccelli contó cómo surgió la famosa escena de "Pachi y Gachi son de Sagitario" La actriz y directora charló con Adrián Lakerman en Comedia y repasó a quién se le ocurrió el recordado monólogo de la película que protagonizó con Adrián Suar.







Valeria Bertuccelli protagonizó una de las escenas más recordadas del cine nacional.

Hay escenas que se meten de lleno en el sentir popular como la famosa de "las tres empanadas" en 'Esperando la carroza'.

Valeria Bertuccelli protagonizó una de ellas y su recuerdo la perseguirá hasta el final de los días.

El origen de Gachi y Pachi. Valeria Bertuccelli en Comedia con Adrián Lakerman. Ya disponible en nuestro canal de YouTube. https://t.co/wtkqqbEEZR — Gelatina (@somosgelatina) November 8, 2026 A Adrián Lakerman le gusta husmear en la comedia argentina -tiene un podcast con ese nombre- y en la charla con la actriz recordó la inolvidable escena de la película 'Un novio para mi mujer'.