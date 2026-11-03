Le contaron las veces que Milei dijo 'digamos' en la conferencia en la universidad Di Tella y rompió todos los récords Las muletillas del presidente argentino son comentario habitual entre los que analizan sus discursos pero esta vez pasó todos los límites.







Entre sus frases escatológicas o sus figuras pornográficas, en la verba de Javier Milei también se destacan sus frases repetitivas y sus palabras usadas hasta el hartazgo.

Aquí están estos son: todos los "digamos" que dijo Milei en su clase magistral sobre Eliseo.

Consejo: no lo vean, es absolutamente insoportable. Le agregué pedos a cada "digamos" para hacerlo más llevadero. No lo conseguí. pic.twitter.com/E1v8kHLvi1 — Peroncho de CFK (@PeronchoStandUp) November 3, 2026 Entre ellas se destaca la muletilla 'digamos' que utiliza antes o en medio de cada frase cuando busca en su mente cómo continuar.