Las burlas en la televisión española por el discurso de Milei en la Cumbre Iberoamericana La visita del Presidente a España no pasó desapercibida. Lo que pretendió ser una clase magistral se convirtió en un confuso episodio.







Javier Milei participó de la Cumbre Iberoamericana. Captura

De su pretensión de ser un líder mundial, una voz respetada y temida en todo el mundo a ser el objeto de chistes y miradas reprobatorias. El devenir de Javier Milei es cada vez más cuesta abajo.

Ahora le pasó en España donde un canal de televisión se burló abiertamente de su discurso, donde se enredó en sus intentos de esclarecer al auditorio.

PICO DE VERGÜENZA AJENAEsto pasa cuando Santiago Caputo le escribe el discurso a Milei pasado de merca.O con poca merca encima... Da igual. https://t.co/awgFuy1ma2 — M (@MConurbasic) November 6, 2026 Lo que pretendió ser una clase magistral donde se presentaran los distintos signos ideológicos se convirtió en una ensalada rusa inentendible.