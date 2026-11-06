De su pretensión de ser un líder mundial, una voz respetada y temida en todo el mundo a ser el objeto de chistes y miradas reprobatorias. El devenir de Javier Milei es cada vez más cuesta abajo.
La visita del Presidente a España no pasó desapercibida. Lo que pretendió ser una clase magistral se convirtió en un confuso episodio.
De su pretensión de ser un líder mundial, una voz respetada y temida en todo el mundo a ser el objeto de chistes y miradas reprobatorias. El devenir de Javier Milei es cada vez más cuesta abajo.
Ahora le pasó en España donde un canal de televisión se burló abiertamente de su discurso, donde se enredó en sus intentos de esclarecer al auditorio.
Lo que pretendió ser una clase magistral donde se presentaran los distintos signos ideológicos se convirtió en una ensalada rusa inentendible.
Para dejarlo aun más en ridículo repitieron sus palabras con un subtitulado debajo para rematar con un irónico "escrito se entiende mejor, ¿no?.
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