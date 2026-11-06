Para Federico Sturzenegger el gobierno libertario es su propio viaje a Disney, su sueño húmedo hecho realidad.
El ministro de Desregulación está viviendo un sueño con el presidente argentino que le permite hacer lo que siempre soñó y chocó contra la resistencia de la gente.
Para Federico Sturzenegger el gobierno libertario es su propio viaje a Disney, su sueño húmedo hecho realidad.
Haber encontrado a Javier Milei es lo que siempre esperó ya que no tiene que enfrentar a políticos que le pongan reparos o frenos a sus privatizaciones indiscriminadas.
"Ahora podés pensar lo que quieras y decir como lo dice el presidente, y es esencial que una sociedad lo pueda hacer" disparó feliz como un nene con juguetes.
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