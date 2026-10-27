Gonzalo Bonadeo contó cómo Néstor Kirchner le había ofrecido ser Secretario de Deportes "sin saber cómo pensaba" El periodista que está identificado con la transmisión de los Juegos Olímpicos recordó en la entrevista con Mario Pergolini cuando le propusieron ser funcionario.







Empezó la anécdota mostrando la futilidad del poder, incluso burlándose de la propuesta que le hizo el Jefe de Gabinete de ese momento, Alberto Fernández, que lo llevó a dudar.

Llegó a repetir lo que le dijera el presidente de las filminas en la pandemia, cuando le sugirió pasar de "la energía crítica a la energía creativa".

La anécdota de Gonzalo Bonadeo que pone en valor las formas de Néstor Kirchner, quien le había ofrecido ser Secretario de Deportes de la Nación, "sin saber cómo pensaba".

Néstor confiaba en las personas con capacidad, sin importar ideologías. pic.twitter.com/WCbNjQg2YP — El Prensero (@El_Prensero) October 27, 2026 Pero terminó reconociendo que no solo le faltó valor para aceptar el cargo sino que valoró la decisión de Néstor Kirchner.