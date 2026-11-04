Santiago Maratea está contra las cuerdas y su reacción es salir tirando trompadas para todos lados.
En Primicias Ya entrevistaron a la panelista de los programas de chimentos que contó cómo fue que el streamer se enojó con él.
Santiago Maratea está contra las cuerdas y su reacción es salir tirando trompadas para todos lados.
A la que le disparó los últimos golpes fue a Fernanda Iglesias, quien no se amedrentó y le devolvió el ataque.
Sin perder la compostura, le contestó punto por punto a Maratea y le exigió que presente los documentos que certifiquen que hizo con el dinero de las colectas.
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