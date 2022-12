Una luchadora de UFC hizo topless en el pesaje para promocionar su cuenta de Only Fans

don’t tell me what to do, don’t tell me what to say…U don’t own me



Hope y’all enjoyed the weigh in!!!



Can’t wait to DEFEND MY WORLD TITLE & get into that ring tomorrow & THROW HANDS!!



Tune in LIVE on @DAZNBoxing 930pm UK time

#WorldChamp #BlondeBomber #WeighIn pic.twitter.com/eCvaB6ZlIR