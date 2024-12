Qué debe pasar para que Boca comparta grupo con River en la Copa Libertadores 2025

En caso de avanzar, chocará contra el ganador de la duelo entre Independiente Santa Fe (Colombia) y Deportes Iquique (Chile) para acceder a la fase de grupos. En ambos duelos tendrá el beneficio de cerrar la llave de local.

Boca River.jpg Boca y River podrían volver a enfrentarse en la Copa Libertadores 2025.

Sorteo del repechaje de la Copa Libertadores: cómo quedaron los cruces

El sorteo determinó los siguientes emparejamientos: Deportes Iquique vs Independiente Santa Fe; un representante de Bolivia ante Bahía; el ganador de la llave E3 (Monagas o Defensor Sporting) vs Cerro Porteño; el ganador de la llave E1 (un equipo boliviano a definir o El Nacional) vs Barcelona de Ecuador; Universidad Central vs Corinthians; un representante colombiano vs Melgar; Boston River vs Ñublense y Boca ante el vencedor del duelo entre Nacional, de Paraguay, vs Alianza Lima, de Perú.

Cuándo se jugarán las fases de la Copa Libertadores

Fase 2

Ida: martes 18, miércoles 19 o jueves 20 de febrero.

martes 18, miércoles 19 o jueves 20 de febrero. Vuelta: martes 25, miércoles 26 o jueves 27 de febrero.

Fase 3