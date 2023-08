Murió el padre de Olga Carmona, la futbolista que le dio el título a España en la final del Mundial femenino

Luego, se envió apoyo hacia la lateral izquierda y sus familiares: "Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo dolor. Te queremos, Olga, eres historia del fútbol español".

Según consignó el diario El Mundo, de España, la madre de Carmona le comunicó a su hija el fallecimiento de su padre, mientras que diario As señaló que murió el sábado, antes de la final.

En tanto, la futbolista de Real Madrid lamentó el deceso, a través de su Twitter: "Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá".