Los peores 3 refuerzos de la historia de Boca: reprobados por el hincha

Aunque son muchos los jugadores que pasaron por el club de la Ribera sin pena ni gloria, algunos en particular se ganaron las críticas y la bronca de la hinchada. Estos son los tres peores refuerzos de la historia de Boca.

Gaúcho

El centrodelantero Luís Carlos Tóffoli, más conocido como Gaúcho, llegó a Boca a mediados de 1991 junto a Gerardo Reinoso para jugar las finales de la temporada 1990-91 ante Newell's, donde tenían el objetivo de reemplazar a Gabriel Omar Batistuta y Diego Latorre.

Gaúcho llegaba del Flamengo, donde había sido figura en la Copa Libertadores, y con pasos por Grêmio, Atlético Goianense, Palmeiras, Fluminense, Atlético Mineiro y Lecce. Sin embargo, solo jugó uno de los dos partidos ante la Lepra e inmediatamente después se fue del club, sin pena ni gloria.

Abel Balbo

Abel Balbo llegó a Boca en 2002, a los 36 años, para reemplazar a Martín Palermo. El delantero venía de ser figura en la Serie A de Italia y con tres Mundiales jugados en su haber: Italia 1990, Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Arribó fuera del plazo para ser inscripto en el torneo local, por lo que solo disputó la Copa Libertadores.

Su paso por el club de la Ribera estuvo muy lejos de cubrir las expectativas: jugó apenas cuatro partidos y no convirtió ningún gol. Fue su última experiencia como futbolista antes de colgar los botines. "Pude haber jugado mejores partidos. No hice nada extraordinario. Estoy triste porque me faltó el gol, quería marcar uno por lo menos", reconoció él mismo.

Luiz Alberto

El defensor Luiz Alberto da Silva Oliveira, conocido simplemente como Luiz Alberto, llegó a Boca en 2010 después de jugar en clubes como Flamengo, Saint-Éttiene, Real Sociedad y Fluminense. Aunque jugó apenas siete partidos con la camiseta azul y oro, fueron suficientes para que dejara una pésima imagen.

"En los demás equipos de mi carrera yo no pedí salir, pero en Boca sí, me escapé del club. No me sentía cómodo. Salía del entrenamiento, me iba a mi domicilio y me quedaba ahí, no hacía otra cosa y por eso me sentía mal. Fueron los cuatro meses más difíciles de mi carrera", confesó a Infobae.