Lionel Messi sigue primero en el ranking del mejor futbolista de la historia: cómo quedaron Maradona y Pelé?

Y aclararon: “Una cosa es llegar a la cima y otra muy distinta mantenerse allí. Hay aficionados veinteañeros que nunca han conocido un mundo en el que Messi no nos fascine semanalmente”.

El listado, que se actualiza de forma periódica, no presentó cambios en el top 10 con respecto al año pasado. Pelé (Brasil) y Diego Maradona (Argentina) se mantienen en el segundo y tercer lugar, respectivamente, mientras que Cristiano Ronaldo (Portugal) conserva la cuarta posición.

Johan Cruyff (Países Bajos), Ronaldo Nazário (Brasil), Zinedine Zidane (Francia), Franz Beckenbauer (Alemania), Alfredo Di Stéfano (Argentina/España) y Marco van Basten (Países Bajos) completan los primeros diez lugares.

Tres argentinos en el top 10

Con la presencia de Lio Messi, Diego y Di Stéfano se estima la importancia del fútbol argentino a nivel mundial. El ranking de Four Four Two es uno de los más seguidos por los fanáticos, ya que considera tanto estadísticas como el impacto de los jugadores en la historia del deporte.