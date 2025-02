La promesa de River que se retiró a los 27 años y hoy es cantante y guitarrista

Dolor en la Selección Sub 20 y River: Agustín Ruberto se rompió los ligamentos de la rodilla

Se trata de Juan "Iñaki" Antonio, delantero que pasó por el club de Núñez entre 2006 y 2010. La decisión de retirarse la tomó apenas seis años después, mientras jugaba en Italia. "Se dieron algunas cosas personales que hicieron que la mochila estuviera más pesada, y me seguí lesionando. Ahí vi que no me daba el cuerpo, estaba sufriendo, y eso hizo que pensara en un retiro temprano", contó a Infobae.