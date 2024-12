La Fórmula 1 nominó a Franco Colapinto como uno de los mejores del año: cómo votarlo

En aquella oportunidad, la categoría eligió la maniobra del pilarense frente al bicampeón del mundo como el premio al mejor adelantamiento del mes. En la recta principal, el argentino amagó con superar a Alonso por afuera, pero terminó haciéndolo por dentro al piloto de Aston Martin, que nada pudo hacer para defender su puesto.

