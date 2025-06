Boca: Ayrton Costa se presentó en el Consulado de Estados Unidos para conseguir la vida y viajar al Mundial de Clubes

“Ahora resta esperar a que mañana (jueves) se presente nuevamente para la entrevista y la respuesta final. Primer paso dado de Ayton Costa en la Embajada de los Estados Unidos”, explicó el periodista de ESPN, Diego Monroig.

En caso de ser aprobada la solicitud, está previsto que entre el viernes o sábado emprenda su viaje para sumarse al plantel comandado por Miguel Ángel Russo, según anticiparon allegados al jugador a TN. De concretarse el viaje, el ex Independiente no estará disponible de cara al debut del lunes 16 ante Benfica, pero sí estará a disposición para el segundo choque del Grupo C ante Bayern Múnich el viernes 20 desde las 16.

Por qué Costa no puede ingresar a Estados Unidos y peligra su presencia en el Mundial de Clubes

Sobre Ayrton Costa pesan dos causas judiciales por dicho motivo no puede ingresar a EEUU. Para poder hacerlo y disputar el Mundial de Clubes, Boca pidió un permiso especial en dos oportunidades y ambas veces fue denegada. El defensor tiene una probation en la Justicia que podría influir en la decisión de las autoridades migratorias estadounidenses.

Costa tiene inhabilitado el ingreso a Estados Unido desde el 2023 cuando era futbolista de Independiente. El jugador de 25 años fue procesado en una causa por robo calificado, que se resolvió mediante una probation en 2018. Además, fue imputado en otra investigación por supuesto encubrimiento de un femicidio que tiene a su hermano como acusado.

Respecto al primer caso, fue acusado de “robo calificado en poblado y en banda” donde logró una probation para evitar un juicio oral, en aquella oportunidad, tanto él como su hermano y otra persona más, fueron acusados de ingresar a robar a una vivienda en Bernal Oeste. En el momento fueron capturados por la Policía, estando desarmados, y como los elementos robados fueron recuperados, no quedaron detenidos.