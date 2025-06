Flavio Briatore duda de la continuidad de Franco Colapinto en Alpine: "No sé si se quedará toda la temporada, ya veremos"

El director ejecutivo del equipo francés admitió no estar contento “en absoluto” con las actuaciones del argentino hasta el momento: “Depende del rendimiento. Solo nos fijamos en eso, nada más”.

“Tiene que ser rápido, no chocar y sumar puntos. Si las hace bien, conducirá para siempre”, aseguró Briatore sobre Colapinto

Franco Colapinto ya pasó tres carreras en el monoplaza de Alpine en su regreso a la Fórmula 1 , pero el rendimiento no fue el esperado y el director ejecutivo del equipo francés, Flavio Briatore, no ocultó su descontento con el argentino .

El pilarense reemplazó al criticado Jack Doohan a partir de la séptima fecha del campeonato la máxima categoría, y si bien el italiano le tuvo paciencia al considerar que en Barcelona iba a ser considerada como “la primera carrera real”, la performance en dicho circuito no fue la mejor.

“Si dijera que estoy contento ahora, mentiría. No estoy nada contento. Ahora tenemos que ver cómo evoluciona su temporada”, declaró el italiano a Sky Deutschland y fue más duro: “Tiene que ser rápido, no chocar y sumar puntos. Solo le pido estas tres cosas, no diez. Si las hace bien, conducirá para siempre”.

En contrapunto, el presente de Pierre Gasly es mejor y tuvo en España el rendimiento esperado: se clasificó y terminó octavo. Esto hizo que luego de la carrera Britarore pusiera en duda la continuidad del argentino.

Franco Colapinto Esteban Ocon GP España 1 junio 2025

Briatore no está conforme con el rendimiento de Colapinto y puso en duda su continuidad en Alpine

En declaraciones con PlanetF1.com, después del Gran Premio de España, Flavio Briatore no garantizó que Franco Colapinto vaya a terminar la temporada con Alpine y en esa línea, ni siquiera prometió las cinco carreras previstas en el comunicado de prensa del equipo para anunciar que sustituiría a Doohan.

“No lo sé, la verdad. Nunca cuento cinco carreras, tres carreras, cuatro carreras, una carrera. Ya veremos. Si Colapinto rinde, está al volante. Si no, ya veremos. 2025 es el año en el que debemos prepararnos para 2026. Así que cualquier experimento que necesite hacer, lo haremos”, señaló.

En esa misma línea, remarcó que no sabe si “ahora mismo Franco se quedará toda la temporada”: “Ya veremos. Depende del rendimiento. Solo nos fijamos en el rendimiento, nada más”.