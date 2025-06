Franco Colapinto bajo presión: la prueba de Paul Aron que despierta especulaciones en Alpine

La actualidad del piloto argentino de Fórmula 1, Franco Colapinto no es el mejor tras disputar tres carreras con la escudería francesa Alpine donde no sumó puntos y no logró el rendimiento esperado. De esta manera, el asiento del bonaerense en la máxima categoría del automovilismo comenzó a ponerse en duda tras su performance y el llamativo entrenamiento del piloto de reserva Paul Aron en Monza.