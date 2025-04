Jugó en la Selección argentina, ahora está en Rumania y se recibió de abogado

Desde que se fue de Córdoba a los 15 años para empezar las inferiores en el club de Liniers, su familia le dejó claro que tenía que seguir estudiando y sacar buenas notas. "Fue todo muy de a poco, incluso por muchos años no pude hacer nada, pero con la llegada de la pandemia pude rendir muchos exámenes por Zoom y así hice el último tirón", contó a TN.

El proceso no fue fácil, ya que tuvo que estudiar en aeropuertos y concentraciones. Mientras jugaba en Olimpo y Arsenal, cursaba presencial; estando en el exterior, rendía las materias libres cuando podía volver a la Argentina. "Estuve muchos años en el exterior sin cursar. Entre 2016 y 2020 no hice nada porque era muy difícil dar todo libre", explicó.

Agustín Vuletich abogado Instagram @aguvuletich_9

Como podía, Vuletich fue combinando el estudio y su trabajo como futbolista. "Siempre tuve compañeros que me entendían y para permitirme estudiar se iban a jugar a la Play a otra habitación", remarcó. "Me ha tocado llegar media hora tarde a un entrenamiento porque había tenido un examen. También me presenté a rendir por videollamada con la ropa del club desde la concentración", recordó.

Finalmente, tras varios años y cambios de universidad mediante, el delantero se recibió de abogado en agosto de 2024. "Hice la defensa del trabajo final de graduación en Córdoba capital, donde está la sede central de la Universidad Siglo 21, y pude terminar", celebró. También adelantó que pretende especializarse en derecho deportivo.

El regalo que le hizo el Dibu Martínez a Agustín Vuletich

En 2011, Agustín Vuletich fue convocado a la Selección argentina Sub 20 para disputar el Mundial de la categoría que se jugó en Colombia. Allí compartió plantel, entre otros, con tres futbolistas que 11 años después levantaron la Copa del Mundo en Qatar: Nicolás Tagliafico, Germán Pezzella y Emiliano "Dibu" Martínez.

Agustín Vuletich y Dibu Martínez Redes sociales

El jugador del Aston Villa venía de jugar el Sudamericano, pero no era tan conocido porque era el tercer arquero. Durante la concentración compartió mucho tiempo con Vuletich y quedó una buena relación. "Pasaba tanto tiempo con el Dibu que le pedí sus guantes y me los regaló con su nombre. No sé si él lo sabrá, pero aún los conservo", reveló el delantero a La Nación.