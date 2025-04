Pasó por la Selección Argentina y ahora juega la Libertadores tras recibirse como abogado

Luego pasó por Independiente Rivadavia, Chacarita, Villa Dálmine, Estudiantes de Buenos Aires y Aldosivi hasta que en 2024 le llegó la propuesta de Carabobo. "Me surgió la chance de venir a Venezuela, que en lo económico triplicaba las ofertas que tenía de Argentina, y me venía bien competir de manera internacional, así que no lo dudé", contó a TyC Sports.

Lucas Bruera en Carabobo de Venezuela Instagram @locobruera

Actualmente, el club venezolano está disputando el Grupo A de la Copa Libertadores 2025, que comparte justamente con Estudiantes de La Plata. El debut fue derrota como local 2-0 ante el Pincha, y los próximos rivales serán Universidad de Chile y Botafogo.

Lucas Bruera se recibió como abogado

Aunque ya estaba dedicado al fútbol, Lucas Bruera se anotó en Abogacía cuando su papá le puso un ultimátum: o estudiaba o tendría que irse de su casa. "Siempre me gustó el Derecho, sumado a que tengo tíos y tías que son abogados. Todo eso me llevó a empezar en 2016 mientras jugaba al fútbol, lo hacía como un hobby", explicó.

Fue metiendo materias de a poco, hasta que "llegó la pandemia y me encontré con que tenía la mitad de la carrera hecha". "Tuve mucha constancia de tratar de hacer tres, cuatro o cinco materias por año y sabía que en algún momento el título iba a llegar", sostuvo el arquero.

Lucas Bruera, futbolista y abogado Instagram @locobruera

Cuando se fue a Venezuela en 2024, le faltaban apenas cuatro materias. Desde allá rindió dos mesas virtuales y un evaluativo y preparó Finanzas, la materia con la que se recibió en diciembre pasado. Muchos excompañeros se comunicaron para felicitarlo. Ahora, Bruera se dedica a asesorar futbolistas profesionales.

"Me junté con un socio, un amigo que me ayuda mucho en la parte legal para aprender y dar los primeros pasos dentro de lo que es el mundo del deporte. Si un jugador tiene un problema legal, lo asesoramos. Por ejemplo, si viene y me plantea quién debe hacerse cargo de una lesión que sufrió y no conoce las vías legales, o si tiene un inconveniente contractual con un club, lo ayudamos", señaló.