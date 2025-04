Boca presentó su nueva camiseta por su 120° aniversario: cuánto sale y dónde conseguirla

En la descripción de la web de la marca alemana se especifica que está confeccionada “para mantener a los hinchas con comodidad y orgullo, esta camiseta incluye tecnología de absorción AEROREADY y el clásico escudo con estrellas” y especificaron que el producto, hecho con materiales 100% reciclados, “representa solo una de nuestras soluciones para acabar con los residuos plásticos”.

El conjunto que dirige Fernando Gago estrenará la nueva camiseta el próximo domingo cuando reciba a Barracas Central en La Bombonera desde las 18.

Embed - Boca Juniors on Instagram: "120 años de pasión, de gloria y de estrellas. 120 years of passion, glory and stars. #adidasfootball"