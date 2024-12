Fórmula 2: el piloto que le "sacó" el lugar a Franco Colapinto en Red Bull perdió el campeonato

El auto del francés se quedó en la largada y tuvo que ser retirado a boxes, por lo que continuó la carrera desde el pit lane y llegó a estar dos vueltas por atrás de sus competidores. Finalmente, terminó en la posición 19 de 21, solo por delante de dos pilotos que abandonaron.

"Sí, me detuve. Necesito una explicación, hombre. No puedo creer todo este trabajo duro para esto. Es el peor momento de mi vida ahora mismo", se quejó el piloto a través de la radio del equipo.

Isack Hadjar, que llegaba a la última fecha peleando el título con Gabriel Bortoleto, se quedó en la largada y llegó a estar dos vueltas retrasado. ¡Así se le escapó la chance de ser campeón!



Hadjar es uno de los pilotos de reserva de Red Bull y, aunque aún no se confirmó oficialmente, es quien tiene más posibilidades de ser el compañero de Max Verstappen en la temporada 2025 o, en su defecto, de conseguir una butaca en el segundo equipo, Racing Bulls.

"Hay cosas confirmadas y otras por confirmar. Obviamente no puedo decirlo, literalmente no puedo decirte qué haré la próxima temporada porque no es oficial. Si digo que lo sé, tal vez sepas lo que está pasando", había adelantado a la prensa antes de la carrera de Abu Dhabi.

El jefe de equipo de Red Bull, Christian Horner, dejó entrever este fin de semana que Franco Colapinto tiene pocas chances de sumarse a la escudería. "Creo que con la cantidad de talentos jóvenes que tenemos en nuestro programa es difícil ver dónde Franco pueda encajar", señaló a ESPN.

"Él está haciendo un gran trabajo y espero que pueda conseguir un asiento en la Fórmula 1, pero con el programa juvenil en Red Bull tenemos suficiente fortaleza. Franco irrumpió en la F1 de manera explosiva, las tres primeras carreras fueron muy fuertes. Últimamente ha sido un poco difícil para él, pero es una gran persona y está demostrando. Realmente espero verlo en la F1", concluyó.