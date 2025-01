Fórmula 1: el curioso comentario de Colapinto en la presentación de Hamilton en Ferrari

Si bien el horario era a as 16, haciendo alusión al monegasco, la idea era poner el horario a las 16.44, los segundos marcan el número que portará el británico, pero en la cuenta regresiva se comenzó desde el 43, cifra que caracterizó al pilarense durante sus ocho carreras en la Fórmula 1 en el 2024.

Fue ahí que Colapinto se hizo cargo dejó su mensaje deseándole un buen augurio a Hamilton. “43 —> 44 good luck, Lewis (“buena suerte, Lewis”)”, escribió seguido con el emoji del guiño.

La incorporación del heptacampeón, Lewis Hamilton, será sin dudas una de las que marcará la historia de la escudería por su gran experiencia y las amplias expectativas que genera la dupla con Charles Leclerc.

En las últimas horas, el británico visitó por primera vez la sede central de Ferrari, en Maranello, e ingresó por la puerta grande buscando devolverle a Ferrari un título de piloto que se le niega desde hace tanto tiempo, desde la era Schumacher.

“Estamos emocionados, con un gran deseo de comenzar. Estará durante la semana y queremos que todo empiece. No le dan miedo los cambios, tenía ese deseo”, destacó el CEO de la empresa, Benedetto Vigna y aseguró: “Hamilton ha vuelto al juego con el movimiento, Nos divertiremos junto a Charles Leclerc”.

Por su parte, el piloto hizo una publicación en sus redes y expresó su felicidad: “Hay días que sabes que recordarás para siempre, y hoy, el primero como piloto de Ferrari, es uno de esos días”.

“He tenido la suerte de conseguir objetivos en mi carrera que nunca creí posibles, pero una parte de mí siempre ha tenido el sueño de conducir de rojo. No podría estar más feliz de hacer realidad ese sueño hoy”, sostuvo y agregó: “Hoy comenzamos una nueva era en la historia de este equipo legendario y no puedo esperar a ver qué historia escribiremos juntos”.

