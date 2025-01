Denuncian al excorredor de TC Martín Ponte de estafar al nene con leucemia que ayudó Franco Colapinto

“Desde un principio se acercó para ayudarnos. Él nos pedía un video para publicarlo en sus redes, de manera insistente, le dije que no porque no es un niño fotogénico. Pasaron 4 días de eso y muchas personas se empezaron a comunicar conmigo hasta que empezaron a enviar comprobantes de las transferencias, y entre ellos me llega el del señor Rubén “Tano” Salerno, que me comenta lo de la estafa, que Martín Ponte publicó en su cuenta el flyer de mi hijo, pero sin mis datos bancarios y mi número de teléfono, pero él ponía que era para Juan Cruz de 6 años, con leucemia”, relató la mujer de cómo se enteró de la estafa del excorredor en diálogo con Argentina en Vivo por C5N.

Eliana confesó que el pedido de Ponte era a cerca de 20 personas del ambiente del automovilismo, quien requería 200.000 pesos de cada uno y que luego “él se encargaba personalmente de volver ese dinero en menos de dos meses”. “Mucha gente colaboró y él decía que se encargaba porque yo estaba sin teléfono esos días. Decía que para que la gente tenga más confianza se lo depositaran a él. Si bien me envió comprobantes del dinero que supuestamente entró a mi cuenta, cuando finalmente recupero mi teléfono ese dinero nunca ingresó a mi cuenta. Eran comprobantes truchos”, especificó la mujer oriunda de Comodoro Rivadavia.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/1880971567225798854&partner=&hide_thread=false Denuncian al ex corredor de TC, Martín Ponte, de estafar a un nene con leucemia



Utilizó el caso para quedarse con el dinero recaudado



Seguí #C5N EN VIVO por: https://t.co/9fxDe5Kt8s pic.twitter.com/a1cBFbWMX2 — C5N (@C5N) January 19, 2025

La mamá de Nicanor explicó que el hombre le preguntaba todo el tiempo cuánto era el monto recaudado y cuando no le podía dar precisión, Ponte no solo se enojó, sino que se comunicó con periodistas de la ciudad santacruceña “para ensuciar mi imagen, diciéndoles que yo nunca le contestaba”. “Los periodistas me llaman y me comentan lo que pasó y ahí sale a la luz que el estafador es él. La gente me empezó a enviar el comprobante y era para su cuenta”, aseguró.

“Cuando me comuniqué con Ponte le pregunté cuál era el fin de todo esto, y si no era para Nicanor, que por lo menos devuelva ese dinero. Pero él siempre buscó excusas y me culpó de no responder el teléfono, quiso manchar mi imagen como madre”, agregó.

El monto que necesita Nicanor es de 2 millones de pesos, y si bien por el momento ya lograron recaudarlo, Eliana estimó que la estafa alcanzó “tres veces más de lo que necesito”. “Con ese dinero podría haber cubierto el tratamiento completo en Buenos Aires y continuar con el mantenimiento que continúa hasta el 2026”, se lamentó.

Lamentablemente, Eliana explicó que “no es la primera vez que hace esto”: “Averigüé y es ludópata. Me parece que es muy grave, porque jugar con la imagen de una criatura y vaya a saber cuántos niños más”.

Pero esta historia no solo cuenta con la ayuda del piloto de Fórmula 1, Franco Colapinto, quien intentó ayudar a la causa e incluso logró entrar en contacto con la familia de Nicanor y se puso a disposición, sino también del excorredor Rubén “Tano” Salerno.

El rol importante del Tano Salerno para evitar que la estafa de Martín Ponte se mayor

Eliana Insaurralde explicó que luego que de recuperar su teléfono entre los miles de mensajes tenía el de Rubén “Tano” Salerno, quien intentó advertirle del accionar de su colega. “Salerno fue quien insistió para que se le devuelva la plata a la gente, el papá de Ponte se hizo cargo de lo que pudo y lo devolvió, pero ese dinero, a través de Salerno nos llegó”, indicó.

También en diálogo con C5N, Salerno contó cómo se enteró de la estafa de Ponte: “Nosotros fuimos a comer con Aníbal, el papá de Franco Colapinto y nos comenta que le había llegado un msj por WhatsApp de Martín pidiéndole dinero”.

“Como nosotros sabemos de los antecedentes de Martín, que tuvo problemas, también en algún momento estuvo internado, había tenido problema de pedir plata e intentar devolverla y a otros no lo hizo. En el ambiente del automovilismo nos conocemos todo y sabemos quién es cada uno para que el deporte que nosotros practicamos lo cuidemos y no haya gente que le hagan mal”, explicó sobre la situación de su colega.

nicanor.jpg

Cuando se enteró del mensaje, Salerno le pidió a Aníbal Colapinto que no envíe dinero a dicha cuenta. “Le pido a mi mujer que busque el flayer original y ahí nos dimos cuenta de la estafa, porque borró la recaudación que necesitaba Eliana. Como somos un grupo grande todos empezaron a contar las mentiras que decía y todos los pilotos damnificados y empezamos a comprobar todo y me comuniqué con Eliana”, contó la secuencia y se sinceró: “No lo denuncié a Martín, solo lo que hice es frenar que la estafa no se haga más grande”.

Por último, Eliana se animó a enviarle un mensaje claro a Martín Ponte: “Le diría que por favor esto no se vuelva a repetir con otro niño, que más allá de la plata hay una enfermedad de por medio, porque con ese dinero que él se queda hay niños que se pueden curar y pueden realizar este viaje como estamos haciendo notros con Nicanor y recibir el tratamiento y una mejor calidad de vida. Ojalá se deje ayudar para que pueda ser una mejor persona”.