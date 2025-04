Antes de conocer a Francisco, Maradona estaba fuertemente peleado con el Vaticano e incluso había arrojado fuertes críticas contra el papa Juan Pablo II, a quien conoció a fines de los 80. "Me peleé con el Papa porque fui al Vaticano y vi los techos de oro. Y después escuché al Papa decir que la Iglesia se preocupaba por los chicos pobres... Pero, ¡vendé el techo, fiera, hacé algo!", explicó en una oportunidad.

Papa Francisco Dos grandes se saludan.

Volví a la iglesia gracias a Francisco

El primer encuentro entre Maradona y Francisco fue el 1 de septiembre de 2014, a un año y medio de la asunción del Papa en el marco de un partido interreligioso por la Paz organizado por el Vaticano. En la previa de la reunión el exsecretario de Comercio Guillermo Moreno, quien en ese entonces ocupaba el cargo de Agregado Económico de la Embajada de Argentina en Italia, organizó una cena con Diego y distintos referentes de la política.

Esa noche, mientras comían, se produjo un mano a mano donde Maradona le compartió a Moreno una conversación que había tenido horas antes con Don Diego, su padre. "Hablé con mi viejo. Me dijo ´te vi bien pelu´y me preguntó ´¿Qué tal el Papa?. Le digo papá, hacete hincha de francisquito porque yo te lo digo. Me dice ´antes de que vos me lo digas, yo escuchando, leyendo y con lo poco que puedo leer ya era hincha hijo´", contó "Pelusa".

Tras el café y el postre Maradona tomó el micrófono y dirigió unas palabras a todos los presentes donde reveló que Francisco lo reconcilió con la Iglesia. "Quisiera transmitirle a todos los argentinos que yo ayer volví a la iglesia gracias a Francisco. Yo me había alejado porque estaba enojado con Dios porque se llevó a mi mamá. Pero encontré a un hombre humano, que no me hizo besar el anillo, que me dio un abrazo como me lo hubiese dado mi viejo y eso me ganó el corazón", manifestó visiblemente emocionado.

Las chicanas por Boca y San Lorenzo

Pero la amistad entre ambos no impidió dejar de lado el fanatismo deportivo y las chicanas por el clásico entre Boca y San Lorenzo. "Yo se que sos cuervo francisquito, que sos hincha de San Lorenzo y que dicen que nos tienen de hijo. Pero vos recordarás que cuando yo jugaba en Boca San Lorenzo a nosotros no nos ganó un partido. Pero de todas maneras de esto hablaremos y mucho", expresó Diego en tono jocoso durante una entrevista televisiva.

Luego, para bancar al Papa, agregó: "Yo creo en vos Francisquito, y eso que yo estoy peleado con el Vaticano. Pero creo en vos porque ya me estás dando chispazos de cosas humanas que quiero ver dentro de la Iglesia porque mi madre toda la vida le fue a pedir a Dios y a la iglesia y cuando nos íbamos de la iglesia había uno siempre con la gorra para que mi mamá le dejara los 25 centavos".

En las últimas horas también se conoció el rol que tuvo Francisco en el reencuentro entre Maradona y sus hijos Jana y Diego Jr en palabras del periodista Ernesto Cherquis Bialo, quien fue protagonista de grandes momentos de la historia de la Selección argentina.

Cherquis reveló una situación muy especial que los unió: "Después de hablar 50 minutos con el Papa a Diego le cambió la vida. Ahí fue cuando reconoció a Diego Sinagra y a Jana. Además le bendijo a Dieguito Fernando, el último hijo", señaló. "Se pierde un hombre imprescindible en este tiempo de la humanidad", completó sobre la muerte del Papa.