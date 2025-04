Segundo día del funeral del papa Francisco, en vivo: ya son más de 65.000 fieles los que se acercaron a despedirlo

Live Blog Post

El último médico que atendió al papa Francisco reveló cómo fueron sus últimas horas: "Seguía vivo, pero estaba en coma"

Sergio Alfieri, el médico que coordinó el equipo del Hospital Gemelli durante los 37 días que el papa Francisco estuvo ingresado, reveló que Jorge Bergoglio "no sufrió" y desmintió que tuviera una crisis respiratoria. Además, dio más detalles sobre sus últimas horas.

"No podemos decir con seguridad si se trató de una hemorragia cerebral o de un derrame cerebral. Pero no murió por problemas respiratorios", sostuvo, en diálogo con la RAI. "No tenía ningún dolor, no sufría y sobre todo, afortunadamente, no notaba nada", añadió.