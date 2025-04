Juicio por la muerte de Maradona: el audio de Agustina Cosachov para "proteger" a Leopoldo Luque

"Te quería llamar para conversar un poco. Esta psiquiatra me tiro algunos tips que me parecen que están buenos respecto de algo que tenemos que poner en la historia clínica antes de que se vaya Diego, que lo podés escribir vos porque ponen mucho ‘médico de cabecera, médico de cabecera,’ como para quedar vos protegido legalmente”, comenzó la transcripción que leyeron.

“Así no queda como que nosotros nos negamos a la propuesta que ellos hacían, que era la considerada la mejor opción para ellos, que nosotros y la familia nos negamos”, siguió.

“Ella me sugirió, y la verdad que yo respeto mucho en esto la postura de ella, que legalmente nos convenía a nosotros, que en realidad es verdad, hacer una última evolución diciendo que la familia, frente a las distintas opciones terapéuticas y comprendiendo y entendiendo los riesgos de las opciones, se ponen de acuerdo y optan por la internación domiciliaria”, señaló Cosachov a Luque en el audio.

Después el Diez fue derivado a la casa de Tigre para continuar con su recuperación en una internación domiciliaria, donde finalmente murió, el 25 de noviembre de 2020.

Quien habló de este tip que la acusada le da al neurocirujano fue Ana Marcela Waisman Campos, una psiquiatra que declaró este martes. La mujer fue llamada para una interconsulta cuando Maradona todavía estaba en el hospital en Florida, en la Provincia de Buenos Aires.

Se supo que no logró atenderlo por negativa de él, pero que quedó en contacto con Cosachov, a quien le dio sugerencias y compartió opiniones sobre cómo mejorar el estado del paciente.

El audio de un enfermero de Maradona en la casa de Tigre

Hacia el final de la audiencia de este martes, en los Tribunal de San Isidro, mostraron un chat posterior de cuando el Diez ya estaba en la internación domiciliaria y el jefe de los enfermeros, Mariano Perroni, que también imputado, le dice a la psiquiatra que “en un caso de urgencia no estamos bien preparados”.

“No puede ser que no haya una vía, una boca de suero... En el caso de que le pase algo, capaz que no, pero no nos cuesta nada estar preparados. Ojalá nadie se ofenda con las ideas que tiro y me vuelen”, se leyó en el mensaje.