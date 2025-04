Crisis habitacional: casi el 20% de los argentinos alquila la casa en que vive

Dentro de las características habitacionales se incluye el indicador de calidad de los materiales de la vivienda. Dentro de este apartado se informó que el 81,4% de los hogares y el 77,9% de las personas habitan en viviendas cuyos materiales poseen calidad suficiente. Por otro lado, el 6,5% de los hogares habita en viviendas cuyos materiales poseen una calidad insuficiente y el 12,1% lo hace en viviendas cuyos materiales poseen una calidad parcialmente insuficiente.

Además se informó que el 6,3% de las personas (1,9 millones) habitan cerca de basurales mientras que el 10,1% (3 millones) habitan en zonas inundables.

Además el 51% de la población no cuenta con los tres servicios fundamentales para la calidad de vida: agua, gas y cloacas. El 10,9% de las personas no posee con agua corriente, el 38% no tiene gas natural, mientras que el 30,7% no cuenta con desagües cloacales.

En cuanto al hacinamiento en los hogares, el informe reveló que el 97,8% de los hogares, que alberga al 95,8% de las personas, habita en condiciones que no reflejan hacinamiento crítico. A su vez, en los hogares sin hacinamiento crítico, en el 85,8% habitan menos de 2 personas por cuarto y en el 12,0% habitan de 2 a 3 personas por cuarto. Por otro lado, el 2,2% de los hogares se encuentra en una situación de hacinamiento crítico, lo cual involucra al 4,2% de las personas. Ello implica que viven en estas condiciones 227.000 hogares compuestos por 1.244.000 personas.

En la categoría saneamiento, que contempla la ubicación del baño, la exclusividad o no de su uso, el tipo de desagüe y su instalación; puede observarse que el 87,2% de los hogares presenta condiciones de saneamiento adecuadas, mientras que el restante 12,8% de los hogares no dispone de ellas. En dichos hogares habita el 15,4 % de las personas.