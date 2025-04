Dalma Maradona declaró en el juicio por la muerte de Diego: "El último tiempo ya no reconocí a mi papá"

"El lugar era un asco, había olor a pis, la cama que tenía era un asco, había un inodoro portátil, estaba ese panel que habían puesto en las ventanas para que no hubiera luz, y una puerta corrediza. La habitación era horrible", apuntó la mayor de las dos hijas que Maradona tuvo con su exesposa, Claudia Villafañe. Luego, agregó que en la casa "no había baño cerca y la cocina era un asco". "No me consta que hubiera habido una persona que se encargara de la limpieza",

Además, apuntó contra Leopoldo Luque: "Siendo su médico de cabecera yo pensé que él iba a hacer lo mejor para mi papá, confié en la palabra de su médico". Entonces aseguró que le trasmitió tras la operación que "la única posibilidad era una internación domiciliaria con aparatología médica, todos los médicos, ambulancia afuera" y denunció que "eso nunca sucedió". "A nosotros nos prometieron una internación domiciliaria que nunca sucedió", explicó.

Dalma Maradona

"Antes del 30 de octubre le manifestábamos a sus médicos Leopoldo Luque, Agustina Cosachov y Carlos Díaz que el último tiempo ya no reconocí a mi papá porque ya no se reía, se perdía. Estábamos en una videollamada y no sabía quién estaba del otro lado, no le entendíamos ni le entendían sus nietos. Nos decían que eran semanas buenas y malas", afirmó frente al Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 de San Isidro. "Le pedían a mi papá que haga videos mintiendo que estaba bien de salud", aseguró.

Entre lágrimas, la hija del Diez se refirió también a la última vez que vio a su padre, el día de su fallecimiento, tapado con una sábana: "La cara muy hinchada, las manos muy hinchadas, la panza, el cuerpo".

Fernando Burlando: "Víctor Stinfale le prohibió a Luque tocar a Diego en el quirófano"

El abogado Fernando Burlando apuntó este martes, en la previa al comienzo de una audiencia en el juicio de Diego Armando Maradona, contra el neurocirujano que operó al astro argentino al señalar que "Víctor Stinfale le prohibió a Luque tocar a Diego en el quirófano".

Tanto Dalma Maradona, como Stinfale declararán este martes ante el Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de San Isidro, integrado por los jueces Verónica Di Tommaso, Maximiliano Savarino y Julieta Makintach, mientras que la hija mayor de Diego, Dalma, lo hará por la tarde.

"Stinfale fue directo y le prohibió a Luque tocar a Diego Maradona en el quirófano. Esto de alguna manera que vio tranquilamente podría ser un anuncio de lo que después pasó. Cuando no tocó, salió todo bien, ahora cuando le tocó intervenir, sabiendo que podía terminar Diego muerto, continúo y así fue el final", lanzó Burlando en desde la puerta del tribunal a TN.

"No se encargó de todos los elementos de aparatología para que esté controlado, o no lo medicó cardiólogo sabiendo el problema que tenía. Solo se ocupó de darle medicación psiquiátrica. Lo trataron como un animal a Diego, murió realmente en el abandono absoluto", completó el abogado.