El garoto hizo el quadradinho: Joao Fonseca se consagró campeón del Argentina Open 2025

El brasilero de 18 años, que no dejó de sorprender desde que pisó el court central por primera vez en el ATP 250 de Buenos Aires, consiguió su primer título a nivel ATP y demuestra que, con la derecha a su favor, está para más. En la final derrotó a Francisco Cerúndolo en sets corridos.

Final confirmada en el Argentina Open 2025: Joao Fonseca vs. Francisco Cerúndolo

Una de las ventajas de Fonseca a nivel juego tiene que ver con su derecha, la cual no solo es determinante, sino que tiene una fuerza que pocos poseen en el circuito. Desde su llegada al torneo, no paró de demostrar que tenía ese y más recursos. Un punto importante: no perdió la humildad ni el respeto en ningún momento.

Del lado de enfrente, Cerúndolo que nunca pudo desplegar su juego cómodo. Erró pelotas increíbles y fue superado desde que entró a la cancha. En el segundo set intentó remontar su nivel, pero del otro lado tenía a un jugador que devolvía todo lo que recibía. No jugó su mejor partido y lo pagó caro.

Todo ocurrió con un clima impresionante, el cual se ve habitualmente en un partido de fútbol en donde hay dos hinchadas muy establecidas. En este caso: Argentina vs Brasil. Y, aunque la sede era Buenos Aires, el brasilero se trajo una gran cantidad de fanáticos que viajaron no solo con banderas de Brasil, sino con remeras que decían su nombre.

El furor es total por la joven promesa, que se anima, demuestra y gana. Esta es la primera vez que levanta el trofeo y, de visitante, toma el mate. Este es el inicio del gran objetivo suyo que es poder lograr un buen resultado en Roland Garros porque, si bien se desempeña bien en todas las superficies, el polvo le sienta mejor que otros. En su mejor momento, hizo el quadradinho.