El elogio de Totti de una de las promesas de la Selección argentina: "Será uno de los mejores del mundo"

El ídolo y referente de Roma elogió a al futbolista que está en la órbita de los equipos grandes y que fue convocado por Lionel Scaloni. “¿Un jugador que me gustaría ver en Roma? Apostaría por él. Me gusta”, aseveró.

El conjunto de la capital italiana no está transitando su mejor temporada y tras la salida de Claudio Ranieri como técnico, se empezó a especular con varios cambios que la dirigencia impulsaría en el equipo. En ese caso, Totti se atrevió a “pedir” al juvenil argentino de 20 años para el equipo.

“¿Un jugador que me gustaría ver en Roma? Apostaría por un joven como Nico Paz. Me gusta”, aseguró en diálogo con Planeta Roma sobre pase del actual mediocampista del Como y no escatimó en elogios: “Real Madrid ha hecho la mejor elección. Volverá y se convertirá en uno de los mejores jugadores del mundo”.

Nicolás Paz X (@realmadrid)

Los elogios de Lionel Messi a Nicolás Paz en el debut con la Selección argentina

Los comentarios que recibió Nicolás Paz de Francesco Totti se suman a los había hecho Lionel Messi en el debut con la camiseta de la Selección argentina.

“Tiene muchísima calidad y es muy joven, entiende mucho el juego. Está con un entrenador que lo conozco y quiero muchísimo”, señaló el jugador de Inter Miami en referencia a Cesc Fàbregas, técnico del Como italiano.

El nacido en la isla española de Tenerife en 2004 e hijo de Pablo Paz, debutó con la Albiceleste en la goleada por 6 a 0 ante Bolivia por las Eliminatorias Sudamericanas en la doble fecha disputada en octubre del 2024.