El desgarrador relato de Alejandro Donatti: "Tenía miedo y no aguantaba más"

“Yo no hablo con nadie, nunca hablé con nadie ni nada, nunca fui de hablar. Y llegó un punto en que estaba en mi casa en Buenos Aires y mi mujer me veía mal, me veía mal hasta que, llorando, llamé al psicólogo de San Lorenzo ”, indicó en una entrevista en TNT Sports.

El mensaje que le transmitió fue claro: “Le dije que no aguantaba más la cabeza, que tenía miedo, porque pensaba boludeces”. Fue entonces que comenzó con el proceso de recuperación, pero supo pedir ayuda a tiempo.

Una frase de su pareja le quedó grabada y que lo hizo reaccionar: “Siempre me quedó en la cabeza un día que mi mujer salió y me dice, ‘si haces alguna pelotudez es porque sos un cagón’. Porque me veía todo el tiempo mal, mal y mal”.

Alejandro Donatti Redes sociales

“En un momento empezó la cabeza, por ahí en el día, una vez al día, pensaba cosas boludeces y después se iba incrementando”, reveló y sorprendió porque nunca dio a conocer ese lado tan profundo.

El excampeón con Racing en 2019 detalló cómo pudo salir adelante: “Lo llamé al psicólogo y me dijo, ‘¿qué te pasa? Ya te hago hablar con un psiquiatra'. Ahí me diagnosticaron que tenía depresión avanzada. Tomaba dos pastillas y ellos me llamaban todos los días”.

“Costó, costó, pero gracias a Dios salí. Yo me di cuenta cuando me iba a practicar a San Lorenzo, ahí más o menos a la altura de la cancha de Vélez por la 25 (de Mayo), estaba el corazón con todo, parecía que se me iba a salir. Y después empezaron las boludeces en la cabeza, ya la cabeza se iba, se disparaba y pensaba cualquier pelotudez”, expresó.

Además, hizo un paralelismo con lo que pensaba antes de sufrir una depresión: "Yo a veces hablaba y toda mi vida pensé y decía, ‘la gente es depresiva, que hace alguna pavada o algo, no ve los hijos, ¿cómo va a hacer esa boludez o va a pensar en boludeces si tiene hijos chicos? Y te puedo asegurar que se te traba la cabeza y ves a tu hijo pasar y no, está trabada la cabeza”.