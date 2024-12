Darío Benedetto, sobre su salida de Boca: "Muchas veces quise agarrar del cogote a varios"

En diálogo con La Nación, Benedetto admitió que sufrió situaciones difíciles en Boca, tras su salida del club en julio. "En el último tiempo, sí. No quiero entrar en detalles ni tampoco nombrar a nadie ni meterme en el mundo Boca porque no me interesa en este momento" , expresó.

"Varias veces quise agarrar del cogote a varios. Pero me contuve y dije 'no, voy a terminar bien', porque ya sabía que me quedaban seis meses y que iba a hablar con Román (Riquelme) para que me dé una mano para salir", añadió en esta línea.

Darío Benedetto Querétaro Darío Benedetto en Querétaro.

También, detalló el motivo por el cual rescindió su contrato con el Xeneize: "Si yo no estoy cómodo en un lugar, no me quedó, por más que sea Boca". En tal sentido, advirtió que su salida de la institución le "dolió en el alma".

En tanto, el futbolista de 34 años reconoció que pensó que podría retirarse en el Xeneize. "Me veía retirándome en Boca. Pero cosas del fútbol, qué va a ser. Hoy mi cabeza está tranquila. En su momento, me pedía. 'por favor, salí de ahí'", marcó.