Marcelo Subiotto, ante el éxito de El Eternauta: "La serie va a contramano de los vientos de época"

Subiotto destacó que "cuando se hizo la presentación, uno de los productores dijo algo muy bonito que es que tenemos a El Eternauta porque tenemos un par de décadas de de cine argentino donde ha habido directores, actores, este técnicos, productores y todo eso hace que que hoy tengamos la calidad no solo la tecnológica, sino también la técnica y la capacidad artística como para encarar desde nuestra industria argentina semejante proyecto".

"Todo este capital humano que hay para el trabajo técnico, artístico, de productores, está formado de hace unos 20 o 25 años con políticas que han colaborado aquí en un cine industrial, pero también un cine independiente, hay gente que se ha formado en diferentes ámbitos de la industria audiovisual y hoy puede encarar este proyecto", reforzó.

Lo argentino en El Eternauta

"Mientras filmábamos había mucha conciencia de que estábamos haciendo, no sé, nuestro Martín Fierro contemporáneo. No estábamos haciendo una serie de ciencia ficción, estamos haciendo El Eternauta, que utiliza ese género para narrar lo que narra, pero las cosas suceden en tu barrio", remarcó, sobre la presencia constante de la cultura rioplatense en el desarrollo de la historia.

"Todo eso que nosotros escuchamos o estamos acostumbrados a que nos lo cuenten desde otras geografías, ese género que no tiene por qué tener una nacionalidad, está sucediendo tu barrio, tu país, con tu gente, con alguien que no tiene las características de un de un héroe que no es Superman ni nada, puede ser tu vecino. Y todo eso me parece que está en lo que pensó y Héctor Germán Oesterheld con Solano López", profundizó.

"Bruno Stagnaro sabe retratar muy bien la idiosincrasia de lo argentino y eso me parece que está muy bien hecho sin estar forzado. El truco, la amistad y el encuentro en la casa de alguien no es algo que se practica en todo lugar del mundo. Yo he estado en otros países y no se acostumbra que vas a comer a la casa de alguien. Acá hay algo muy nuestro del encuentro y los rituales, el disco, escuchan esta música especial de de los 70, que repiten una vez a la semana", ejemplificó.

"Nadie se salva solo", el mensaje de El Eternauta

"Hay un hay un lema, digamos, con el que sale la serie, con la idea de nadie se salva solo. Pero bueno, hay que llegar a ese lugar a partir de la experiencia y no todas las personas por ahí pueden llegar a a como primera opción a esta a esta idea. En ese punto me parece que la serie aparece en un momento superinteresante porque está a contramano de los vientos de época", consideró el artista.

En cuanto al mensaje que subyace en la serie, Subiotto planteó: "Tampoco sé si hay una conciencia de todos aquellos que por una u otra cuestión, sabiéndolo o no, adhieren a este individualismo de los discursos de una meritocracia un poco extrañada y el fin de lo común. Pero me parece que hay algo ahí en la condición humana y por ahí es muy fácil decirlo cuando la quintita no se te está prendiendo fuego, pero cuando se te prende fuego la quintita me parece que ahí lo que empiezan a jugar son otras cosas y los vínculos sociales empiezan a ser esenciales",

"Es esto de 'bueno, empecemos a unir fuerzas porque nosotros somos más débiles que esto que nos está llevando por delante', que es lo que le pasa a los personajes, es lo que vamos viendo al final de la temporada", añadió.