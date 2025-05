Una película de acción con teorís conspirativas llegó a Netflix y promete engancharte: de cuál se trata.

Netflix sorprendió a todos sus suscriptores con una nueva película que combina acción y teorías conspirativas y que promete ser una de las más vistas por cómo se narra la historia. Se trata de Extraterritorial, una producción de suspenso policial en la que una ex soldado de las Fuerzas Especiales, visita el consultado de los Estados Unidos en Frankfurt, Alemania, cuando su hijo desaparece de manera repentina.

La protagonista, Sara -interpretada por Jeanne Goursaud- comienza con la búsqueda de su hijo, sin embargo, no será el único problema que deberá afrontar porque nadie recuerda que el niño haya entrado en el edificio. Poco después, a ella le presentan un hecho consumado y le piden que abandone el consulado. Sin embargo, se da cuenta que si se marcha, probablemente no pueda volver a entrar porque las autoridades alemanas no tiene acceso al consulados norteamericano.