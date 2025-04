Ni Boca ni River: jugó en la Selección, está en el exterior y dijo que volvería al Ascenso

El delantero argentino Jonathan Calleri, una de las figuras de San Pablo, no atraviesa su mejor momento: el club confirmó que se rompió el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda y será baja para el resto del año, una pérdida sensible para el equipo de cara a la Copa Libertadores.

Antes de la lesión, Calleri llegó a disputar un partido por fase de grupos en cancha de Talleres y expresó sus ganas de volver al fútbol argentino en el corto plazo. Sin embargo, adelantó que no regresará a Boca, donde ya jugó en 2014 y 2015, y tampoco irá a River, que lo sondeó en su momento pero luego no concretó el pase.

"Hace mucho que no jugaba en una cancha en Argentina, fue muy lindo. Estoy contento de volver a jugar acá y ver a mi familia, suelo mirar mucho el fútbol argentino", confesó a Fox Sports. Consultado sobre la posibilidad de regresar al país, el jugador confirmó que es su intención.

Jonathan Calleri San Pablo

"Sí, en el corto plazo voy a volver al fútbol argentino. Cuando me fui de All Boys le prometí a mi familia que voy a volver al club de mi corazón. Espero con ansias ese día. Quiero que mi abuelo me vea con la camiseta de All Boys", afirmó. "¿Ni Boca ni River?", le preguntaron, y Calleri ratificó: "No, All Boys".

El paso de Calleri en la Selección argentina

Jonathan Calleri tuvo un breve paso por la Selección argentina Sub 23 en 2016, cuando el entrenador Julio Olarticoechea lo convocó para los Juegos Olímpicos de Río. El delantero marcó el gol de la victoria en el 2 a 1 ante Argelia, pero no alcanzó para evitar la eliminación en fase de grupos.

En mayo de 2022, antes de la Finalissima y del Mundial de Qatar, Calleri expresó públicamente su deseo de ser convocado alguna vez a la Selección mayor. "Es un sueño que tengo desde chiquito. Sé que en mi posición hay caras muy importantes, es casi imposible. Esperemos que Lionel Scaloni pueda escucharme, verlo y ojalá se me cumpla el sueño", sostuvo. Hasta ahora, no sucedió.