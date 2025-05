Buenos Aires Premier Pádel 2025: nueva sede, récord de asistencia y mucha presencia argentina

Los principales candidatos al título en la rama masculina son los N°1 del ranking, el argentino Agustín Tapia y el español Arturo Coello, quienes vienen de consagrarse de manera consecutiva en los últimos torneos y son tres los títulos que tienen en la temporada. Pero no son los únicos aspirantes fuertes porque la pareja N°2, da que hablar.

El argentino Federico Chingtto y el ibérico Alejandro Galán, es la otra pareja con más chances. Su presencia hizo que le roben protagonismo a los mejores y se instalen como una de las parejas más peligrosas del circuito.

Por el lado femenino, la pareja más destaca que incluye a una raqueta albiceleste es la de Delfina Brea junto con la española Gemma Triay, ganadora de los últimos cuatro títulos en 2025. Pero las mejores y N°1 son las ibéricas Paula Josémaría y Ariana Sánchez.

