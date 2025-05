Temporales en Buenos Aires: Axel Kicillof advirtió que "el Gobierno nacional está esquivando obligaciones que no puede evitar"

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, aseguró que el Gobierno nacional "está esquivando obligaciones que no puede evitar" y le reclamó $100 mil millones por "la parte que le corresponde" en la asistencia a las localidades afectadas por los temporales e inundaciones.

"Son obras de mediano plazo que deberíamos hacer en conjunto, que ningún gobierno provincial ni municipal está en condiciones de hacer sin financiamiento internacional, pero nos vemos en la necesidad de encararlas en soledad", sostuvo. Esta etapa incluye la reconfiguración de la obra hidráulica principal, por unos $200 mil millones, más la continuidad de obras por otros $200 mil millones para Bahía Blanca.

En el caso de las inundaciones en Zárate y Campana, la provincia destinó $4.500 millones en alimentos, colchones, frazadas y bidones de agua; $2 mil millones para la reconstrucción de caminos rurales, y $31 mil millones en líneas de crédito del Banco Provincia para familias, empresas y microemprendedores, entre otras medidas.

"Un pedido al Gobierno nacional: hoy vamos a cursar una nota para pedir una asistencia del Tesoro para poder seguir respondiendo a este caso de desastre climático de $100 mil millones, tanto para lo que seguimos haciendo en Bahía Blanca como para lo que tenemos que hacer en los 70 mil kilómetros cuadrados que recibieron precipitaciones absolutamente fuera de registro en el norte de la provincia", destacó Kicillof.

Milei Kicillof Kicillof le pidió a Milei que le transfiera las obras que Nación abandonó.

"Una nota no pidiendo, sino reclamando una asistencia para atender. Hemos invertido muchísimo más, pero es la parte que le corresponde al Gobierno nacional y no lo ha hecho, por lo que está apropiándose ilegítimamente de dinero que le corresponde a las provincias", afirmó.

El gobernador recordó que, del total de la recaudación aportada por los gobiernos provinciales al Tesoro, "hay un 1% que va para un fondo que es para las provincias y que el Gobierno nacional viene acumulando ilegalmente y lo gasta. El ATN (Aportes del Tesoro Nacional) totaliza un billón de pesos", detalló.

"Vamos a darle la oportunidad al Gobierno nacional de que nos transfiera los recursos que le corresponden a la Provincia por la emergencia de público conocimiento", sostuvo Kicillof, y señaló que Casa Rosada "paró 1.000 obras" en territorio bonaerense, "algunas de ellas muy importantes para evitar inundaciones".

"No tengo problema en juntarme con Milei y explicarle para qué sirve la obra pública: para que la gente vaya de un lugar a otro, para que vaya a la escuela, para que se pueda atender en un centro de salud. Si no lo va a hacer, que nos lo transfiera", reclamó.

Kicillof aseguró que "la seguridad necesita inversión del Estado, no motosierra"

El gobernador bonaerense también le reclamó al Gobierno nacional los $750.000 millones que le debe a la Provincia en concepto del Fondo de Seguridad y que Nación "se quedó indebidamente". "La seguridad necesita inversión del Estado, no motosierra. No es con motosierra que se soluciona el problema de la inseguridad", afirmó.

"Es muy difícil hablar de estadísticas porque sé que a una familia que sufre un daño irreparable decirle: 'Bueno, pero bajaron las estadísticas' no es una respuesta adecuada ni le trae alivio. Pero hace unos días la ministra (Patricia) Bullrich hizo una conferencia de prensa rimbombante", señaló.

Axel Kicillof conferencia de prensa 26-05-25 Kicillof dio la conferencia de prensa acompañado de su gabinete. X @Kicillofok

"La ministra dice que bajaron las estadísticas de homicidios calculadas como se debe hacer: se comparan los homicidios no en total, sino cada 100.000 habitantes. Siempre en nuestra provincia el total absoluto es más grande y la frecuencia con la que ocurre es mayor, porque somos el 40% del país, pero la ministra lo explicaba como corresponde", aclaró.

"Esto me permite hablar de estadísticas de inseguridad. Hay una contradicción que no termina de explicar Bullrich: si bajaron los homicidios en la Argentina cada 100.000 habitantes, eso inevitablemente implica que bajaron los homicidios en la provincia de Buenos Aires; si no es matemáticamente imposible, es ilógico", sostuvo.

Kicillof advirtió que, de cara a las elecciones legislativas, "cada vez que inicien una de estas campañas de marketing mediáticas que dicen: 'La Provincia es un desastre, matan mucha gente, es un baño de sangre', bueno, el que diga eso va a tener que hablar con Bullrich".

"Y yo no lo voy a dejar pasar más. Uno asume lo que le toca en cada caso puntual, con la gravedad que tiene y el dolor que genera, pero eso no quiere decir que habilite a un irresponsable a decir cualquier cosa o culpabilizar a cualquiera o pasar por alto todo el trabajo que cotidianamente se hace", concluyó.