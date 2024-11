Bareiro, sobre los rumores de su salida de River: "Defender esta camiseta es un orgullo"

"Quiero salir a aclarar algo sobre lo que se está diciendo: eso de que 'me quiero ir volando de River'", dijo el jugador paraguayo en sus redes.

Adam Bareiro desmintió su salida de River: "No se dejen llevar por rumores sin sentido"

“Hinchas de River, quiero salir a aclarar algo sobre lo que se está diciendo: eso de que 'me quiero ir volando de River' es totalmente falso. No sé de dónde salió, pero no tiene nada que ver con la realidad. Estoy comprometido al 100% con el club, con mis compañeros y con ustedes, que siempre están ahí alentando”, empezó su posteo.

Al mismo tiempo explicó: “Defender esta camiseta es un orgullo y cada día doy lo mejor para estar a la altura de lo que River y su gente merecen”, posteó y agregó: “Les agradezco a los hinchas por el apoyo de siempre. No se dejen llevar por rumores sin sentido. Si algún día hay algo importante que comunicar, lo voy a hacer directamente y sin intermediarios. ¡Vamos River!”.

Adam Bareiro Instagram

Sus declaraciones llegaron después de que se filtrara la noticia de que el exatacante de San Lorenzo quería “irse volando” de Núñez debido a su rendimiento en el verde césped y que no tenía lugar desde el inicio.

Cuándo vuelve a jugar River

En lo que resta del año, River tendrá que disputar cuatro partidos correspondientes a la Liga Profesional. El encentro por la 25° fecha lo disputará frente a Estudiantes este viernes desde la 21 en La Plata.

Luego disputará el encuentro pendiente por la fecha 24 frente a San Lorenzo el próximo miércoles 4 de diciembre desde las 21 en el Monumental. En tanto los dos restantes serán, contra Rosario Central como local y la última fecha visitará a Racing.