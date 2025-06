Horóscopo de hoy, miércoles 18 de junio

Dedique más tiempo a estar con su familia. No abuse económicamente de sus amigos. Las aguas profesionales vuelven a su cauce. Su buena salud le permitirá hacer lo que le apetezca.

Tauro

(21 de abril al 21 de mayo)

Los fallos de sus familiares se los debe tomar con calma. En cuestiones de dinero, los planetas están de su parte. No deje que su melancolía repercuta en su trabajo. Su organismo necesita mayor contacto con la naturaleza.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Disfrutará de momentos románticos. Si piensa pedir un préstamo bancario, es el día. Exija una mayor colaboración a sus compañeros. Le apetecerá poner a punto su cuerpo y hoy es el día.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Estará alegre y muy satisfecho en el terreno afectivo. Si le deben dinero, apriete las clavijas al deudor. Aplíquese más en el trabajo o le pisarán el terreno. Practique alguna actividad.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Dedica poco tiempo a sus relaciones afectivas. El dinero se esfuma en gastos inesperados. Grandes cambios en el terreno profesional. Las juergas y los excesos están castigando a su organismo.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Lo que ha comenzado como broma, puede acabar en amor. Obtendrá beneficios si hace inversiones inteligentes. Su empresa necesita un esfuerzo por parte de todos. Sensación de cansancio al final del día.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Situación tensa con la familia, tenga paciencia. No se meta en los asuntos económicos de los demás. Intente no ser tan individualista a la hora de trabajar. Mejore su dieta a base de vitaminas y minerales.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Conocerá a una persona que no le conviene demasiado. Puede aprovechar ahora para solicitar un crédito. Va a empezar a recoger los frutos de esfuerzos laborales anteriores. Cuidarse no quiere decir obsesionarse.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Magnífico momento para el amor. Día óptimo en el aspecto económico. Busque nuevas metas y objetivos profesionales. Su estado de ánimo no es muy bueno.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

La imaginación es muy importante, también en el amor. Bueno es adquirir, pero mejor es conservar. No sea tan arisco y acérquese a sus compañeros. La visita al dentista evitará males mayores.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Le conviene expresar sus emociones. Disfrute más de su dinero en compañía de los suyos. Mucha prudencia y responsabilidad en el trabajo. Bien de salud, pero no baje la guardia.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

No sienta nostalgia de relaciones anteriores. Prudencia en cuestiones de dinero. Exponga, no imponga, sus puntos de vista en el trabajo. Un poco más de ejercicio no le sentará nada mal.